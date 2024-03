Diese royalen Vornamen haben schöne Bedeutungen

Zara – die Blume

In der Schweizer Statistik der beliebtesten Vornamen tauchte Zara in den letzten Jahren nicht auf. Wohl aber Sara oder Sarah, die deutsche Version des spanischen Zara. Gemäss der «Gesellschaft für deutsche Sprache» geht der Name zurück auf das hebräische Wort für «Fürstin» oder «Herrscherin» – ob sich da Prinzessin Anne (73) und Mark Philips im Jahr 1981 mehr royale Hoffnungen gemacht haben? Immerhin wäre Prinzessin Anne die Zweitgeborene und ist einzig heute nicht weiter vorne in der britischen Thronfolge, weil sie eine Frau ist. Und so bleibt auch für Zara Tindall (42, ehemals Philips) nur Rang 21 der britischen Thronfolge.