Diese Sternzeichen geben die besten Elternpaare ab

Wassermann und Steinbock

In Sachen Erziehung sind Wassermann- und Steinbock-Geborene im Doppel unschlagbar. Sie bringen zwar völlig unterschiedliche Eigenschaften mit in den Eltern-Verbund, doch genau so können sie ihren Kindern ein umfassendes Paket an Liebe und Fürsorge bieten.