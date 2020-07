«Nerf nervt! Und zwar so was von. Aber eben, die meisten Buben finden kämpfen toll. Und Piraten, Ritter, Sternenkrieger etc. Das liebe Testosteron… Als vor ungefähr acht Jahren die Spielzeug-Waffen auf den Markt kamen und einen regelrechten Boom auslösten, wollte auch mein Sohn ein Gewehr. Oder am besten zwei. Und ganz viel von diesen blau-orangefarbenen Gummigeschossen dazu. Abgesehen davon, dass die Dinger ein Schweinegeld kosten und aus reinem Plastik bestehen, machte mich das Klick-Geräusch der Gewehre wahnsinnig. Und wenn dich ein Geschoss trifft, tut es richtig weh. Also schickte ich die Buben ziemlich schnell ins Freie damit. Dort haben sie dann im Minutentakt die Gummigeschosse verloren. Und ich hatte wieder meine Ruhe.» Marianne, 41