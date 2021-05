Dieses Symptom weist bei Kids häufig auf Covid-19 hin

Gerade die Symptome im Verdauungstrakt, also Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen oder erhöhte Leberwerte, treten offenbar besonders häufig bei Kindern auf. Forschende haben in einer Meta-Analyse die Ergebnisse von 19 Studien ausgewertet. Sie haben die Daten von mehr als 3000 an Covid-19 erkrankten Kindern weltweit unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, dass gastrointestinale Symptome bei positiv auf das Coronavirus getesteten Kindern vorherrschen.

Jedes 10. Kind, das an Covid-19 erkrankt, leidet an Durchfall

7 Prozent der infizierten Kinder werden von Übelkeit oder Erbrechen geplagt

7 Prozent weisen erhöhte Leberwerte auf

Über Bauchschmerzen klagen 4 Prozent