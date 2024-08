Zum Schulstart

Dieses Zmorge liefert Power für die Schule

Was sollen Kinder vor der Schule essen? Gibt es ein Wunder-Zmorge, dass gar die Konzentration fördert? Und was packen Eltern am besten in die Znünibox ihrer Schulkinder? Zum Schulstart bieten wir Tipps rund um das perfekte Zmorge und Znüni für Schulkinder.