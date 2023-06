Doch der Sportunterricht ist nicht der einzige Bereich, in dem ein Kind im Schulalltag seine Kleidung selbständig im Griff haben muss. Es fängt schon am Morgen in der Garderobe an: Um seine Siebensachen beisammen zu halten, profitiert ein Kind davon, wenn wir ihm zeigen, wie es seine Jacke ordentlich aufhängt und wie es seine Mütze im Ärmel verstauen kann, damit sie nicht verloren geht.