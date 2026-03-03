«Ein Hörverlust sollte früh erkannt werden»

Woran können Eltern erkennen, dass ihr Baby nichts oder nur sehr schlecht hört?

Hier ist es wichtig, die Anzeichen zu kennen, die eine falsche Sicherheit vermitteln können. Zum einen ist dies das Lallen: Zirka im zweiten Lebensmonat beginnt die erste Lall-Periode. Viele Eltern haben dann das Gefühl, das sei ein Zeichen dafür, dass ihr Kind hört. Dieses Lallen wird aber nur über das Gespür gesteuert. Die Babys spüren, was sich im Kehlkopf und Hals bewegt und testen das aus. Erst die zweite Lall-Periode, die ungefähr ab dem vierten Monat einsetzt, wird über die Ohren gesteuert. Setzt diese nicht ein, ist das ein Hinweis, dass eine mittel- bis hochgradige Hörminderung vorliegt.