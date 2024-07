So beruhigt man ein Kind in der Nacht

Natürlich habe jedes Kind seinen eigenen Schlafrhythmus, so Alice. Doch dieser lasse sich fördern, indem man einem Kind, das in der Nacht aufwacht, Sicherheit vermittle, ohne es noch mehr aufzuwecken. Sie empfiehlt, Babys in der Nacht auf jeden Fall zu beruhigen, allerdings ohne zu reden. Man könne zum Bettchen gehen und die Hand auf den Bauch des Kindes legen, so dass es spüre, dass es nicht alleine sei. Jedoch empfiehlt sie Eltern, dabei nicht zu sprechen. So findet das Kind schneller wieder in den Schlaf.