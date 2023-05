Wie erkennen Betroffene, dass sie an einem Eltern-Burnout leiden?

Erschöpfung ist das zentrale Thema. Jede Mutter und jeder Vater ist einmal ausgelaugt. Dauert dieser Zustand jedoch über einen längeren Zeitraum an, und sind die Eltern nicht mehr fähig, auch mal abzuschalten und Energie zu tanken, ist das ein mögliches Indiz. Dazu gesellen sich häufig Freudlosigkeit, Gereiztheit oder Irritierbarkeit. Die Palette an Symptomen ist gross. Viele Eltern leiden zudem an psycho-somatischen Beschwerden wie Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen, Infektanfälligkeit, Schlafstörungen und Magen-Darm-Symptomen.