Eltern, streitet vor euren Kindern

Wenn man die Streitkultur in der eigenen Familie verbessern möchte - wo fängt man am besten damit an?

Es macht sicher Sinn, zuerst bei sich selber hinzuschauen und vielleicht aufzuschreiben, welche Veränderung man sich wünscht. Dann würde ich empfehlen, dass man diesen Wunsch in die Partnerschaft oder beim Familienrat einbringt. Einleitend kann man seine Gefühle erklären und wieso man sich eine Veränderung wünscht. Dann sollte man aber nicht das grosse Renovationsprogramm starten - das überfordert nur - sondern Schritt für Schritt vorwärts gehen. Wenn das Ziel ist, die Kinder nicht mehr anzuschreien, kann man zum Beispiel mit ihnen ein Codewort abmachen, mit dem sie einen auf einen Verstoss gegen den Vorsatz hinweisen können. Das Codewort erinnert einen in jeder Situation sofort an den übergeordneten Vorsatz. So habe ich das mit meinen eigenen Kindern gemacht.