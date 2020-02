Es ist für Drittpersonen nie schön, wenn ein Paar seine Konflikte gegen aussen trägt. Besonders unangenehm ist das für Kinder. Ich jedenfalls fand es als Mädchen schrecklich, wenn ich Zeugin wurde, wie mein Götti und seine Frau sich zankten. Es waren zwar stets harmlose Diskussionen, sie haben «g'chiflet», wie man in Mundart so schön sagt, trotzdem hätte ich mich in solchen Situationen am liebsten in Luft aufgelöst. Denn streitende Eltern war ich nicht gewohnt, entsprechend konnte ich Streit nicht einordnen.