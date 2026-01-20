Eltern werden mit Querschnittlähmung: Wege und Möglichkeiten

Inge Eriks Hoogland, können querschnittgelähmte Männer ohne medizinische Unterstützung Kinder zeugen?

Das hängt unter anderem davon ab, wie hoch jemand gelähmt ist und ob es sich um eine komplette oder inkomplette Lähmung handelt. Bei einer kompletten Querschnittlähmung ist das Rückenmark vollständig unterbrochen. Dabei ist auch die Sexualfunktion meist beeinträchtigt, was eine Vaterschaft auf natürlichem Wege deutlich erschwert. Bei einer inkompletten Lähmung bleiben teilweise Funktionen unterhalb der Verletzung erhalten, was die Chance auf eine Vaterschaft ohne medizinische Hilfe erhöht. Allerdings kann auch die Spermienqualität durch die Querschnittlähmung beeinträchtig sein.