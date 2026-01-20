Eltern werden mit Querschnittlähmung: Wege und Möglichkeiten

Kurz vor Weihnachten ging für Samuel Koch (38) und seine Frau Elena (40) ein Herzenswunsch in Erfüllung: Die beiden wurden zum ersten Mal Eltern. Gegenüber der «Bild» sagte Samuel Koch: «Unser Leben hier auf der Welt ist ein Wunder. Jetzt Zeuge zu sein vom ersten Atemzug eines weiteren Wunders, zeigt, wie übernatürlich unsere Natur ist.»
Samuel Koch ist seit 15 Jahren querschnittgelähmt. Der frühere Sportstudent verunfallte als Kandidat in der TV-Show «Wetten, dass…?» beim Versuch, mit Sprungstelzen über mehrere Autos zu springen. Dass er nun Vater geworden ist, zeigt, dass auch nach einer solchen Verletzung Chancen bestehen, eine Familie zu gründen. Welche Möglichkeiten es gibt – mit oder ohne moderne Reproduktionsmedizin – erklärt Inge Eriks Hoogland, stellvertretende Chefärztin Paraplegiologie und Leiterin des Ambulatoriums am Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil.
Inge Eriks Hoogland, können querschnittgelähmte Männer ohne medizinische Unterstützung Kinder zeugen?
Das hängt unter anderem davon ab, wie hoch jemand gelähmt ist und ob es sich um eine komplette oder inkomplette Lähmung handelt. Bei einer kompletten Querschnittlähmung ist das Rückenmark vollständig unterbrochen. Dabei ist auch die Sexualfunktion meist beeinträchtigt, was eine Vaterschaft auf natürlichem Wege deutlich erschwert. Bei einer inkompletten Lähmung bleiben teilweise Funktionen unterhalb der Verletzung erhalten, was die Chance auf eine Vaterschaft ohne medizinische Hilfe erhöht. Allerdings kann auch die Spermienqualität durch die Querschnittlähmung beeinträchtig sein.
Angenommen, es klappt nicht auf natürlichem Weg: Welche Möglichkeiten bietet die Reproduktionsmedizin?
Zuerst muss eruiert werden, wo das Problem liegt. Meist kommen folgende drei Herausforderungen in Frage: Der Mann kann keine Erektion bekommen, er kann nicht ejakulieren oder die Qualität der Spermien reicht nicht aus. Je nach Ursache wird ein Behandlungsplan erstellt, um die Spermien zu gewinnen. Dies kann etwa durch die assistierte Ejakulation geschehen.
Wie funktioniert sie?
Es gibt verschiedene Methoden. Meist wählen wir die transrektale Elektroejakulation. Dabei wird eine elektrische Sonde ins Rektum eingefügt, welche verschiedene Nerven, die für das Auslösen einer Ejakulation verantwortlich sind, stimuliert. Eine weitere Methode ist die Vibrostimulation, bei welcher der Penis mechanisch stimuliert wird. Sollte weder durch die transrektale Elektroejakulation noch durch die penile Vibratorstimulation eine Ejakulation erreicht werden, wird eine sogenannte testikuläre Spermienextraktion vorgenommen, bei der Spermien durch einen operativen Eingriff aus dem Hodengewebe entnommen werden.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein querschnittgelähmter Mann über einen der genannten Wege Vater wird?
Sehr hoch. Aktuelle Studien berichten von einer Erfolgsrate von rund 80 Prozent. Die Reproduktionsmedizin hat in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht.
Wie sieht das bei den Frauen aus? Ist ihre Fruchtbarkeit durch die Querschnittlähmung eingeschränkt?
In der Regel nicht. Nach der Verletzung kann es zu einem Unterbruch des Menstruationszyklus kommen. Das pendelt sich aber meist nach einigen Monaten wieder ein.
Ist eine vaginale Geburt möglich oder wird zu einem Kaiserschnitt geraten?
Eine vaginale Geburt ist möglich, aber das muss immer individuell angeschaut werden. Bei Frauen mit einer Tetraplegie – einer Rückenmarksverletzung im Bereich der Halswirbel – wird öfter ein Kaiserschnitt empfohlen. Dies unter anderem, weil das Risiko einer autonomen Dysreflexie erhöht ist, bei welcher der Blutdruck plötzlich gefährlich ansteigen kann.
Können schon während der Schwangerschaft spezifische Komplikationen auftreten?
Ja, bei Frauen mit einer Querschnittlähmung handelt es sich oft um eine Risikoschwangerschaft. Nebst der erwähnten autonomen Dysreflexie haben sie vor allem ein erhöhtes Risiko für Harnwegsinfekte, Druckstellen und Thrombosen. Es ist daher wichtig, dass die schwangeren Frauen von einem Team aus Fachpersonen betreut werden, das sich mit dem Thema Querschnittlähmung auskennt.
Welche speziellen Vorkehrungen sollten werdende Eltern mit Querschnittlähmung treffen, bevor das Baby auf der Welt ist?
Sie sollten sich darüber Gedanken machen, welche Hilfsmittel sinnvoll sind. Eventuell sind ein höhenverstellbares, stabiles Babybett und ein unterfahrbarer Wickeltisch nötig. Zudem stellen sich Fragen wie: «Wie bringe ich als Rollstuhlfahrerin oder Rollstuhlfahrer den Maxi-Cosi ins Auto?» Mit solchen Fragen können sich werdende Eltern bei uns im Schweizer Paraplegiker-Zentrum in der Ergotherapie schon vor der Geburt beraten lassen.
Wo finden Eltern mit Querschnittlähmung ansonsten Hilfe?
Bei unserer Gruppengesellschaft Parahelp sind spezialisierte Pflegefachpersonen angestellt, welche querschnittgelähmte Frauen und Männer ebenfalls unterstützen können. Auch die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung bietet Beratung an. Als sehr wichtig erachte ich zuden den Austausch mit anderen querschnittgelähmten Elternteilen. Sie können von ihren Erfahrungen berichten und Tipps und Tricks teilen.