Samuel Koch ist zum ersten Mal Vater geworden

Koch war bei der Geburt dabei und zeigt sich ergriffen: «Unser Leben hier auf der Erde ist ein Wunder. Jetzt Zeuge zu sein von etwas scheinbar Alltäglichem, wie dem ersten Atemzug eines weiteren Wunders, zeigt, wie übernatürlich unsere Natur ist. Kurzum: Wir sind schockverliebt.»