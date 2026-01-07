Samuel Koch ist zum ersten Mal Vater geworden

Samuel Koch (38) und seine Ehefrau Sarah Elena Koch (40) sind zum ersten Mal Eltern geworden: Das Schauspielerpaar bestätigt die Geburt ihres Sohnes gegenüber Bild.de. «Mal hüpft unser Herz, plötzlich droht es zu schmelzen. Gefühle, die nicht in Worte zu fassen sind», so Sarah Elena und Samuel Koch.
Sie seien «nun ganz offiziell Mama und Papa. Die erste Rolle – ganz ohne Casting – die nicht wir, sondern die uns schon jetzt gänzlich ausfüllt.» Und auch den Namen verrät das Paar: Ihr Sohn heisst Romeo Caspar.
Samuel Koch war bei der Geburt dabei
Wie die «Bild»-Zeitung schreibt, kam das erste Kind der beiden kurz vor Weihnachten zur Welt. Koch hatte Ende November der «Bild»–Zeitung bestätigt, dass der Nachwuchs um den 20. Dezember in München zur Welt kommen soll.
Koch war bei der Geburt dabei und zeigt sich ergriffen: «Unser Leben hier auf der Erde ist ein Wunder. Jetzt Zeuge zu sein von etwas scheinbar Alltäglichem, wie dem ersten Atemzug eines weiteren Wunders, zeigt, wie übernatürlich unsere Natur ist. Kurzum: Wir sind schockverliebt.»
Die Eheleute hatten sich bei Dreharbeiten zur ARD-Telenovela «Sturm der Liebe» kennengelernt und sind seit 2016 verheiratet. 2010 hatte Schauspieler und Autor Samuel Koch einen schweren Unfall bei einer Sprungwette bei «Wetten, dass..?» und ist seitdem querschnittgelähmt.