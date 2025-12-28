Olivier Borer bis Jennifer Bosshard: Sie wurden 2025 Eltern

Olivier Borer
Am 19. Juli wurden Olivier Borer (43) und sein Ehemann zum zweiten Mal Eltern. Wie bereits der erste Sohn Naël (3) wurde auch Enea Can von einer Leihmutter in den USA geboren. «Mit dir sind wir komplett. Mit dir und deinem grossen Bruder verwirklicht sich unser grösster Traum», schrieb der SRF-Sportmoderator auf Instagram.
Calvin Harris
Einen Tag später wurden auch Star-DJ Calvin Harris (41) und seine Frau, TV-Moderatorin Vick Hope (36), zum ersten Mal Eltern. «Am 20. Juli kam unser Junge zur Welt. Micah ist da!», schrieb Harris zu den ersten Fotos seines Sohnes. Fast mehr zu reden als dieses gab aber ein Foto der Plazenta seiner Frau sowie Aufnahmen von daraus hergestellten Plazenta–Pillen im Instagram-Post.
Stefan Küng
Stefan Küng (32) verzichtete dieses Jahr auf die Tour de France – aus gutem Grund! Am 23. Juli hiessen der Schweizer Radprofi und seine Frau Céline ihren Sohn Rémi auf der Welt willkommen. «Wir sind alle überglücklich, jetzt eine vierköpfige Familie zu sein», so Küng auf Instagram. 2024 hatten Céline und Stefan Küng ihr ungeborenes Babys verloren. Nun ist Noé (3) endlich grosser Bruder.
Caroline Wozniacki
Ein weiteres Sportler-Baby folgte am 26. Juli – an diesem Tag wurde die dänische Tennisspielerin Caroline Wozniacki zum dritten Mal Mutter. Die ehemalige Weltranglistenerste und ihr Ehemann begrüssten nach Tochter Olivia (3) und Sohn James (2) Sohn Max auf der Welt.
Tobias Müller
Der Geburtstermin von Tobias Müllers (41) Kind ist zwar nicht bekannt und auch den Namen des Babys behält der «Einstein»-Moderator für sich. Im Juli aber postete er ein Bild auf Instagram aus den ersten «Sommerferien als Family». Auf den Kommentar einer Userin «Eine Tochter?!» mit drei Herz-Emojis antwortet der SRF-Mann knapp, aber mit einem Smiley: «Ja.»
Helene Fischer
Auch Helene Fischer (41) veröffentlichte den genauen Geburtstermin sowie den Namen ihres Babys bisher nicht. Im August aber verriet sie zumindest, dass sie zum zweiten Mal Mutter geworden ist. «Unsere Tochter hat vor einiger Zeit ein Schwesterchen bekommen! Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel, und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben», so die deutsche Sängerin in einem Statement auf Instagram.
Nöldi Forrer
Im «Blick»-Podcast «Hoselupf» lüftete Nöldi Forrer (47) im August das Geheimnis, dass er und seine Frau Seraina (33) Eltern eines Sohnes geworden sind. Für den Schwingerkönig ist es nach Tochter Maila das zweite Kind. Im Herbst durfte dann auch die «Schweizer Illustrierte» Sohn Emilio kennenlernen, als seine Eltern sich im Toggenburg das Jawort gaben.
Stephanie Stumph
Im September wurde «Der Alte»-Schauspielerin Stephanie Stumph (41) zum zweiten Mal Mutter. «Wir sind überglücklich», zitierte die Nachrichtenagentur «dpa» die Zweifach-Mama und verriet, dass es ein Junge geworden ist. Drei Tage später bestätigte die Deutsche, die bereits als Kind neben ihrem Vater Wolfgang Stumph vor der Kamera stand, die Geburt auf Instagram.
Karlie Kloss
Bereits zum dritten Mal Eltern wurden im September Model Karlie Kloss (33) und ihr Mann Joshua Kushner (40). «Drei ist eine Party», schrieb Kloss unter Bilder ihres Bauches und ihrer beiden Söhne, als sie die Schwangerschaft bekanntgab. Am 18. September schliesslich liess Tochter Rae Florence diese Party zur Realität werden.
Dominique Rinderknecht
Am 20. September bestätigte auch Ex-Miss-Schweiz Dominique Rinderknecht (36) die Geburt ihres Babys auf Instagram. Zu einem Bild von sich, dem Baby und ihrem Mann Drew Gage, den sie wenige Monate zuvor geheiratet hatte, schrieb sie: «Du bist das Wunderschönste, das uns jemals passiert ist». Auch verriet Rinderknecht, dass es ein Mädchen geworden ist, den Namen und den genauen Geburtstermin aber behielten die Familie für sich.
Jennifer Bosshard
Ebenfalls im September wurden Jennifer Bosshard und Pascal Schürpf zum ersten Mal Eltern: Die Ex-«G&G»-Moderatorin und der ehemalige Fussballer begrüssten ihre Tochter Ruby Sienna auf der Welt, wie sie auf Instagram schrieben. Zuvor war das Paar in ihre gemeinsame Heimat, in die Region Basel, gezogen.«Es tut gut, zu wissen, dass unsere Eltern unweit von uns leben und wir auf sie zählen können. Und ich finde es auch eine schöne Vorstellung, dass mein Kind wie ich auf dem Land aufwachsen wird», hatte Bosshard im Gespräch erklärt.
Pierre Casiraghi
Der Oktober war der Monat der royalen Babys: Am 4. Oktober hiessen Beatrice (40) und Pierre Casiraghi (38) ihr drittes Kind willkommen. Die schöne Nachricht veröffentlichte der monegassische Hof im Namen der stolzen – neu achtfachen – Grossmutter Prinzessin Caroline von Hannover, geborene Prinzessin von Monaco. Dazu zeigte man ein Bild der frisch gebackenen Dreifach-Eltern mit ihren bisherigen zwei Söhnen – und verriet auch gleich den Namen der neugeborenen Tochter: Bianca Caroline Marta.
Prinzessin Alexandra
Mitte Oktober verbreitete das Grossherzogtum Luxemburg in einer Insta-Story die Nachricht, dass Prinzessin Alexandra – die Schwester des seit diesem Jahr neu amtierenden Grossherzogs Guillaume – zum zweiten Mal Mutter geworden ist. Sie und ihr Mann Nicolas Bagory sind bereits seti 2024 Eltern eines Sohnes. Am 17. Oktober nun kam Tochter Victoire zur Welt, wie inzwischen auch auf der offiziellen Website der Familie zu lesen ist.
Cardi B.
Sie hatte bereits drei Kinder, er zwei. Im November kam das erste gemeinsame Kind von Sängerin Cardi B. (33) und NFL-Star Stefon Diggs (32) zur Welt, wie ihr Management zuerst gegenüber «People» bestätigte. Klar ist bisher aber einzig, dass es ein Sohn ist. Den Namen behalten die Eltern noch für sich. Man darf gespannt sein, denn bisher wählte die Sängerin für ihre Kinder immer besondere Namen: die älteste Tochter heisst Kulture, der 2021 geborene Sohn Wave und die jüngere Tochter Blossom.
Janosch Nietlispach
Exakt zwei Jahre nach der Geburt ihres Sohnes Sunny, wurden Janosch Nietlispach und seine Frau Aline erneut Eltern: Am 13. November erblickte Tochter Amy das Licht der Welt. Das Geburtsdatum ist aber nicht das einzige, was die zwei Geschwister gemeinsam habn: «Gleich gross, fast gleich schwer und ebenso bezaubernd. Unser Doppelpack an diesem besonderen Datum ist komplett – und unser Herz voll», schrieb der Ex-Bachelor auf Instagram.
Boris Becker
Am 21. November war es bei Boris Becker (58) und seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro so weit: Ihre Tochter Zoë Vittoria Becker wurde geboren. Es ist das erste gemeinsame Kind des Paares, das seit 2020 liiert und 2024 verheiratet ist. Boris Becker hat bereits vier Kinder m Alter von 15 bis 31 Jahren aus zwei früheren Ehen.
Mujinga Kambundji
Im März gewann Mujinga Kambundji (33) noch eine Silbermedaille bei den Halleneuropameisterschaften und eine Goldmedaille bei den Hallenweltmeisterschaften. Im Mai brach die Schweizer Top-Sprinterin ihre Saison vorzeitig ab und verkündete ihre Schwangerschaft. Im November dann die schöne Nachricht: das Baby ist da! Mujinga Kambundji und ihr Partner, Trainer Florian Clivaz (30), sind Eltern eines Sohnes namens Léon geworden. «Alle sind bei bester Gesundheit. Wir sind unglaublich dankbar und geniessen diese wertvollen ersten Momente zusammen», schrieb die Bernerin auf Instagram.