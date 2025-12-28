Olivier Borer bis Jennifer Bosshard: Sie wurden 2025 Eltern

Jennifer Bosshard

Ebenfalls im September wurden Jennifer Bosshard und Pascal Schürpf zum ersten Mal Eltern: Die Ex-«G&G»-Moderatorin und der ehemalige Fussballer begrüssten ihre Tochter Ruby Sienna auf der Welt, wie sie auf Instagram schrieben. Zuvor war das Paar in ihre gemeinsame Heimat, in die Region Basel, gezogen.«Es tut gut, zu wissen, dass unsere Eltern unweit von uns leben und wir auf sie zählen können. Und ich finde es auch eine schöne Vorstellung, dass mein Kind wie ich auf dem Land aufwachsen wird», hatte Bosshard im Gespräch erklärt.