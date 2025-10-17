Schweizer Illustrierte Logo

Beatrice & Pierre Casiraghi im Babyglück

Jetzt ist Caroline von Hannover achtfache Grossmutter

Babyglück im Fürstenhaus Monaco! Diese Woche wurde bekannt, dass Pierre und Beatrice Casiraghi zum dritten Mal Eltern geworden sind. Es ist das achte Enkelkind von Prinzessin Caroline von Hannover. Zuletzt wurde sie vor sieben Jahren Grossmutter. Ein Überblick.

Caroline von Hannover und Monaco

Caroline von Hannover – hier 2023 beim monegassischen Nationalfeiertag – jetzt achtfache Grossmutter.

Dukas

Prinzessin Caroline von Hannover (68) – geborene Prinzessin von Monaco – ist zum achten Mal Grossmutter geworden: Ihr Sohn Pierre Casiraghi (38) und seine Frau Beatrice (40) haben bereits am 4. Oktober ihr drittes Kind willkommen geheissen. Das gab die ältere Schwester von Fürst Albert von Monaco (66) zusammen mit Beatrices Mutter, Gräfin Paola Marzotto, bekannt.

Das Statement wurde gemäss Gala.de diese Woche über eine Insta-Story des Fürstenhauses Monaco veröffentlicht. Dazu zeigte man ein Bild der frischgebackenen Eltern Beatrice und Pierre Casiraghi mit ihren zwei Söhnen – und verriet auch gleich den Namen der Neugeborenen: Bianca Caroline Marta.

Sieben Jahre ist es her, seit Caroline von Monaco das letzte Mal Grossmutter wurde. Nun ist mit Bianca Casiraghi ihr achtes Enkelkind zur Welt gekommen. Ein Überblick:

Andrea und Tatiana Casiraghi und ihre Kinder Alexandre, India und Maximilian

Andrea Casiraghi (41) ist der älteste Sohn von Prinzessin Caroline und deren 1990 verstorbenen Ehemann Stefano Casiraghi (†30). 2013 heiratete Andrea Casiraghi Tatiana Santo Domingo (41). Knapp ein halbes Jahr vor der standesamtlichen Hochzeit kam 2013 ihr erste Sohn Alexandre – oft Sacha genannt – zur Welt. Er ist damit das älteste Enkelkind von Caroline von Hannover. Zwei Jahre später folgte die erste Enkeltochter, India, und nochmals drei Jahre später komplettierte 2018 Sohn Maximilian die fünfköpfige Familie.

Andrea Casiraghi, Tatiana Santo Domingo, Sacha, India, Maximilien

Tatiana und Andrea Casiraghi mit ihren Kindern Maximilian, India und Alexandre (v.l.n.r.) beim letztjährigen Nationalfeiertag im November.

Dukas

Die drei Kinder von Andrea und Tatiana Casiraghi spielen übrigens keine unwesentliche Rolle im Fürstenhaus Monaco: Hinter Jacques und Gabriella von Monaco (beide 10), den Kindern von Fürst Albert und Fürstin Charlène (47), sowie Prinzessin Caroline und Andrea Casiraghi belegen sie heute immerhin die Plätze fünf bis sieben der monegassischen Thronfolge.

Charlotte Casiraghi und ihre zwei Kinder Raphaël und Balthazar

Die älteste Tochter von Caroline von Hannover hat inzwischen zwei Kinder: Im Dezember 2013 brachte Charlotte Casiraghi (39) ihren Sohn Raphaël zur Welt. Dieser stammt aus ihrer Beziehung mit dem Schauspieler Gad Elmaleh (54) – das Paar trennte sich im Jahr 2015. Im Oktober 2018 wurde Charlotte Casiraghi zum zweiten Mal Mutter. Auch hier verkündete Caroline von Monaco stolz die Geburt ihres Enkelsohnes Balthazar. Im Folgejahr heirateten Charlotte Casiraghi und Dimitri Rassam (43), der Vater von Balthazar. Inzwischen ist das Paar getrennt.

Pierre und Beatrice Casiraghi und ihre drei Kinder Stefano, Francesco und Bianca

Pierre Casiraghi ist das jüngste Kind von Caroline von Monaco und Stefano Casiraghi – und sorgte nun auch für den jüngsten Grosskind-Zuwachs. 2015 heiratete er die Journalistin Beatrice Borromeo. 2017 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Stefano zur Welt, ein Jahr später folgte Sohn Francesco.

Alexandra Hannover Pierre Beatrice Casiraghi Francesco Stefano Charlotte Raphaël Balthazar

Alle vereint: Beatrice und Pierre Casiraghi (Mitte) mit ihren ersten zwei Kindern Francesco und Stefano sowie Charlotte Casiraghi mit Balthazar und Raphaël. Ganz links im Bild: Alexandra von Hannover.

Dukas

Über sieben Jahre später wurden Pierre und Beatrice Casiraghi nun zum dritten Mal Eltern. Bianca Casiraghi ist mit entsprechend grossem Altersabstand auch die jüngste Enkelin von Prinzessin Caroline von Hannover. Keine Kinder hat Alexandra von Hannover (26), das vierte Kind von Caroline. Prinzessin Alexandra stammt aus ihrer Ehe mit Ernst August von Hannover (71) und kam 1999 zur Welt kam.

An gleichaltriger Unterstützung aber fehlt es Bianca Casiraghi trotzdem nicht in der monegassischen Fürstenfamilie: So wurde Stéphanie von Monaco (60), die Schwester von Caroline, erst vor zwei Jahren zum ersten Mal Grossmutter und ihr zweites Enkelkind ist noch nicht einmal ein Jahr alt.

Von Thomas Bürgisser vor 12 Minuten
