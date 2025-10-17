Jetzt ist Caroline von Hannover achtfache Grossmutter

Prinzessin Caroline von Hannover (68) – geborene Prinzessin von Monaco – ist zum achten Mal Grossmutter geworden: Ihr Sohn Pierre Casiraghi (38) und seine Frau Beatrice (40) haben bereits am 4. Oktober ihr drittes Kind willkommen geheissen. Das gab die ältere Schwester von Fürst Albert von Monaco (66) zusammen mit Beatrices Mutter, Gräfin Paola Marzotto, bekannt.
Das Statement wurde gemäss Gala.de diese Woche über eine Insta-Story des Fürstenhauses Monaco veröffentlicht. Dazu zeigte man ein Bild der frischgebackenen Eltern Beatrice und Pierre Casiraghi mit ihren zwei Söhnen – und verriet auch gleich den Namen der Neugeborenen: Bianca Caroline Marta.
Sieben Jahre ist es her, seit Caroline von Monaco das letzte Mal Grossmutter wurde. Nun ist mit Bianca Casiraghi ihr achtes Enkelkind zur Welt gekommen. Ein Überblick:
Andrea und Tatiana Casiraghi und ihre Kinder Alexandre, India und Maximilian
Andrea Casiraghi (41) ist der älteste Sohn von Prinzessin Caroline und deren 1990 verstorbenen Ehemann Stefano Casiraghi (†30). 2013 heiratete Andrea Casiraghi Tatiana Santo Domingo (41). Knapp ein halbes Jahr vor der standesamtlichen Hochzeit kam 2013 ihr erste Sohn Alexandre – oft Sacha genannt – zur Welt. Er ist damit das älteste Enkelkind von Caroline von Hannover. Zwei Jahre später folgte die erste Enkeltochter, India, und nochmals drei Jahre später komplettierte 2018 Sohn Maximilian die fünfköpfige Familie.
Die drei Kinder von Andrea und Tatiana Casiraghi spielen übrigens keine unwesentliche Rolle im Fürstenhaus Monaco: Hinter Jacques und Gabriella von Monaco (beide 10), den Kindern von Fürst Albert und Fürstin Charlène (47), sowie Prinzessin Caroline und Andrea Casiraghi belegen sie heute immerhin die Plätze fünf bis sieben der monegassischen Thronfolge.
Charlotte Casiraghi und ihre zwei Kinder Raphaël und Balthazar
Die älteste Tochter von Caroline von Hannover hat inzwischen zwei Kinder: Im Dezember 2013 brachte Charlotte Casiraghi (39) ihren Sohn Raphaël zur Welt. Dieser stammt aus ihrer Beziehung mit dem Schauspieler Gad Elmaleh (54) – das Paar trennte sich im Jahr 2015. Im Oktober 2018 wurde Charlotte Casiraghi zum zweiten Mal Mutter. Auch hier verkündete Caroline von Monaco stolz die Geburt ihres Enkelsohnes Balthazar. Im Folgejahr heirateten Charlotte Casiraghi und Dimitri Rassam (43), der Vater von Balthazar. Inzwischen ist das Paar getrennt.
Pierre und Beatrice Casiraghi und ihre drei Kinder Stefano, Francesco und Bianca
Pierre Casiraghi ist das jüngste Kind von Caroline von Monaco und Stefano Casiraghi – und sorgte nun auch für den jüngsten Grosskind-Zuwachs. 2015 heiratete er die Journalistin Beatrice Borromeo. 2017 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Stefano zur Welt, ein Jahr später folgte Sohn Francesco.
Über sieben Jahre später wurden Pierre und Beatrice Casiraghi nun zum dritten Mal Eltern. Bianca Casiraghi ist mit entsprechend grossem Altersabstand auch die jüngste Enkelin von Prinzessin Caroline von Hannover. Keine Kinder hat Alexandra von Hannover (26), das vierte Kind von Caroline. Prinzessin Alexandra stammt aus ihrer Ehe mit Ernst August von Hannover (71) und kam 1999 zur Welt kam.
An gleichaltriger Unterstützung aber fehlt es Bianca Casiraghi trotzdem nicht in der monegassischen Fürstenfamilie: So wurde Stéphanie von Monaco (60), die Schwester von Caroline, erst vor zwei Jahren zum ersten Mal Grossmutter und ihr zweites Enkelkind ist noch nicht einmal ein Jahr alt.