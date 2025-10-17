Jetzt ist Caroline von Hannover achtfache Grossmutter

Charlotte Casiraghi und ihre zwei Kinder Raphaël und Balthazar

Die älteste Tochter von Caroline von Hannover hat inzwischen zwei Kinder: Im Dezember 2013 brachte Charlotte Casiraghi (39) ihren Sohn Raphaël zur Welt. Dieser stammt aus ihrer Beziehung mit dem Schauspieler Gad Elmaleh (54) – das Paar trennte sich im Jahr 2015. Im Oktober 2018 wurde Charlotte Casiraghi zum zweiten Mal Mutter. Auch hier verkündete Caroline von Monaco stolz die Geburt ihres Enkelsohnes Balthazar. Im Folgejahr heirateten Charlotte Casiraghi und Dimitri Rassam (43), der Vater von Balthazar. Inzwischen ist das Paar getrennt.