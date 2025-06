Prinzessin Stéphanie als Grossmutter: «Es ist ein schönes Abenteuer»

«Ich habe das Gefühl, genug gegeben und vor allem alles gesagt zu haben. Von nun an strebe ich nach mehr», so Stéphanie von Monaco jetzt. Was dieses «mehr» sein könnte, bleibt offen. Wie Gala.de schreibt, könnte sich die Prinzessin vom royalen Rampenlicht verabschieden, während ihre wohltätigen Aufgaben weiterhin ein Herzensprojekt bleiben. Seit Jahrzehnten engagiert sich Stéphanie von Monaco im Kampf gegen HIV und AIDS.