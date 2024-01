So ist Prinzessin Stéphanie von Monaco als Grossmutter

Auf dem Bild zu sehen war auch gleich das Geburtsbändchen, inklusive genauem Geburtszeitpunkt – 4. April 2023, 18.15 Uhr – und dem Namen ihrer Tochter Victoire. Bei der Namenswahl seien sie sich ziemlich schnell einig gewesen, verrät Louis Ducruet, der älteste Sohn von Prinzessin Stéphanie von Monaco (58), jetzt in einem Interview im «Hello»-Magazin. «Ich wollte unbedingt, dass unsere Tochter einen alten französischen Namen hat, der heutzutage nicht mehr üblich ist», so der 31-Jährige. Zudem habe Victoire noch zwei Zweitnamen, wie seine Frau Marie Ducruet weiter erklärt: «Maguy ist eine Hommage an Louis‘ Grossmutter väterlicherseits, und Lam Huong ist der vietnamesische Name meiner Grossmutter.»