5. Schokolade macht glücklich

Nichts Neues unter der Sonne: Schokolade fördert die Ausschüttung von Glückshormonen. Das funktioniert auch in der Schwangerschaft. Regelmässiger Schoggi-Konsum kann also Frauen dabei helfen, sich in der Schwangerschaft weniger gestresst zu fühlen und diese besonderen neun Monate mehr zu geniessen.