Die sogenannten Lördagsgodis, also Samstagssüssigkeiten, haben in Schweden Tradition. Schwedische Kinder werden nämlich dazu erzogen, nur am Wochenende Süsses zu naschen. Daran halten sich auch die Royals. Victoria und Daniel von Schweden geben ihren Kindern Oscar und Estelle ebenfall an Werktagen keine Süssigkeiten. Ein vernünftig klingender Ansatz mit gruseligem Hintergrund. Wegen extrem vieler, damals noch unerforschter Kariesfälle haben die Schweden in der Nachkriegszeit an geistig behinderten Menschen einen Zuckerversuch durchgeführt und sie über einen längeren Zeitraum zu extrem hohem Zuckerkonsum gezwungen. Infolge der Erkenntnisse dieses Versuchs empfahl die schwedische Regierung, Kinder sollten maximal einmal pro Woche Zucker konsumieren.