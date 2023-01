Wir mögen Sila Sahin (37) und die Einblicke in ihr Familienleben, die sie auf Instagram regelmässig bietet, ja sehr. Aber dass sie mit ihrem Post zu den Jauseboxen für ihre beiden Buben fast ausschliesslich nette Kommentare und sogar Lob erntete, überrascht uns. Eher angebracht, wenn man so schaut, was sie Elija (4) und Noah (3) einpackt: ein Shitstorm! Während wir uns zum dritten Mal in den Finger schneiden beim Versuch, aus dem Znünirüebli für unsere Kleinen zwecks mehr Abwechslung ein lustiges Krokodil zu schnitzen, legt die Schauspielerin ihren Knirpsen doch tatsächlich nicht nur Gurken und Tomaten, die ja mittlerweile tatsächlich in vielen Familien das ganze Jahr über auf den Tisch kommen, sondern obendrein auch noch Johannisbeeren, Him- und Erdbeeren, Sommerfrüchte schlechthin, in die Box. Darf man das?