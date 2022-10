Viele Frauen nehmen Folsäure zu spät für ihr Ungeborenes

Woran liegt das?

Zu einem grossen Teil wohl an mangelndem Wissen über den richtigen Zeitpunkt der Folsäure-Einnahme. Also daran, dass Frauen zu spät mit der Folsäure-Aufnahme beginnen, nämlich erst nachdem sie dafür bei der ersten Schwangerschaftskontrolle sensibilisiert werden. Wenn wir das Beispiel einer Spina bifida nehmen, also eines offenen Rückens: Diese Fehlbildung entsteht bereits in der Frühschwangerschaft. Das Neuralrohr schliesst sich zwischen der 4. und 6. Woche. Mit einem positiven Schwangerschaftstest ist man also eigentlich zu spät dran.