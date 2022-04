2. Gründe verstehen, beheben und künftig vermeiden

In der Überforderung sieht man oft nicht, welch simple Gründe zur Eskalation geführt haben. Diese lassen sich manchmal ganz einfach eruieren – und in Zukunft durch vorausschauendes Handel vielleicht sogar vermeiden. Laut Musliu-Shahin sollten Eltern sich fragen: «Könnte es sein, dass Sie oder Ihr Kind so heftig reagieren, weil Hunger, Durst oder Müdigkeit im Spiel sind? Wenn ja, konzentrieren Sie sich zuerst darauf, dass diese Bedürfnisse so gut wie möglich befriedigt werden. Stellen Sie alles andere – auch die Lösung des Konflikts – hintenan. Sagen Sie Ihrem Kind, dass Sie die Situation später klären. Befinden Sie sich in einer lauten, unruhigen oder stressigen Umgebung, so suchen Sie einen etwas ruhigeren, geschützteren Ort am Rand auf oder gehen Sie gemeinsam nach draussen.»