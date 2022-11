Exklusivzeit schaffen: «Ungeteilte Aufmerksamkeit ist das, was die grossen Kinder am meisten vermissen. Es lohnt sich wirklich, sich diese Zeit zu nehmen, besonders wenn man sich gerade in einer Spirale befindet, in der einem alles nur anstrengend erscheint. Das muss nichts Grosses sein, es reicht ein Spaziergang oder gemeinsam einzukaufen, wenn das kleinere Kind betreut ist. Solche Momente zum Geniessen können den Blick auf das grössere Kind wieder verändern.»