Ihr wollt wissen, warum euer Kind euch tyrannisiert?

Während die Entwicklung des präfrontalen Cortex natürlich auch genetisch beeinflusst wird, lässt sie sich durch unsere Erziehung massgeblich beeinflussen. «Ein Kind kommt völlig hilflos zur Welt und könnte ohne Erwachsene nicht überleben. Nun lernt es sozusagen am Modell, wie Beziehungen gelebt werden, welche Werte wichtig sind, wie die Eltern mit ihren Gefühlen umgehen. Daher glauben Kinder, dass das, was in ihren Familien passiert, normal ist. Wenn sie also ein tyrannisches Verhalten zeigen, dann reagieren sie im Endeffekt auf etwas, das sie dort erleben», sagt Erziehungsexpertin Ines Berger auf familiii.at.