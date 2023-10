Allerdings kommt man in der Medizin immer mehr davon weg, Schreibabys nach genauen Kriterien zu definieren. Grundsätzlich gilt, dass Eltern, die ihr Kind als Schreibaby empfinden, Hilfe benötigen – egal, wie ausgeprägt das Schreien ist. Die subjektive Wahrnehmung der Eltern wird als wichtiger gewertet, als objektiv messbare Kriterien. Und das mit gutem Grund: Wichtig ist, dass Eltern sich an Fachpersonen wende, bevor sie mit den Nerven am Ende sind. Da das Schreien des eigenen Kindes sehr individuell wahrgenommen wird und nicht jedes Elternpaar dieselben Belastungsgrenzen hat, macht es Sinn, dass sich das Hilfsangebot nach dem Empfinden der Eltern richtet.