Hilfe, mein Kind ist Frühaufsteher!

Ziehen sich die Kinder schon selber an, dürfen sie am Vorabend entscheiden, was sie am nächsten Tag tragen möchten. So ist gleich nach dem Aufstehen für Beschäftigung gesorgt. Am besten einfache Vorschläge wie Jogginghose und T-Shirt anbieten, damit am Ende nicht ein kniffliger Knopf zum Aufweckgrund wird.