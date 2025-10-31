Hunde können das Asthma-Risiko von Kindern senken

Einen Hund als Haustier zu haben, bringt verschiedene Vorteile mit sich. Zum Beispiel, dass man stets einen loyalen Begleiter an der Seite hat, der einen auch noch zwingt, regelmässig an die frische Luft zu gehen und sich zu bewegen. Entscheidet man sich als Familie für einen Hund, tut man auch den Kindern Gutes: Im Umgang mit dem Haustier können sie Schritt für Schritt lernen, Verantwortung zu übernehmen, was auch ihr Selbstbewusstsein stärkt. Studien zeigen zudem, dass Kinder mit einem Hund eine höhere Sozialkompetenz haben und ausgeglichener sind.