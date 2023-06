Was wünschen sie sich für die Gebärenden und die Geburtshelferinnen und -helfer in der Schweiz?

Uns fehlt eine Lobby. Wir brauchen mehr Personal, und zwar sowohl am Lebensanfang wie auch am Lebensende, sprich in der Langzeitpflege in Altersheimen. Denn es ist nicht egal, wie wir geboren werden und wie wir sterben. Die Reaktion auf den Fachkräftemangel dauert viel zu lange. Die Pandemie hat schonungslos offengelegt, wo die Schwierigkeiten schon vorher lagen. Aber es tut sich nicht nichts. Seit einiger Zeit wird viel über die hebammengeleitete Geburtshilfe im und auf dem Spitalgelände berichtet. Im Kanton Zürich wurde dieses Betreuungsmodell über den politischen Weg verankert, was sehr fortschrittlich ist. Viele Spitäler, respektive engagierte Teams von Spitalhebammen erarbeiten unterschiedliche Modelle, mit denen Hebammen ihre Kompetenzen auch im innerklinischen Setting voll ausschöpfen können, gerade auch bei der Begleitung von Frauen mit Risikoschwangerschaften. Gebärende mit einem risikolosen Schwangerschaftsverlauf sollen eigenverantwortlich von Hebammen betreut, Interventionen möglichst vermieden werden. Es gibt auch ein Konzept, bei dem Hausgeburtshebammen zusammen ein Geburtshaus auf dem Spitalgelände betreiben. Solche Modelle fördern die gesunde Geburt für Mutter und Kind und bieten gleichzeitig attraktive Arbeitsplätze für Hebammen.