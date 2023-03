Anja Zeidler brachte ihr zweites Baby zu Hause auf die Welt

Wie erklären sie sich, dass Hausgeburten dennoch wieder vermehrt thematisiert werden?

Uns geht es zu gut. Um 1900 ist rund um die Geburt eine von 100 Frauen gestorben, heute noch eine von 25'000 bis 30'000, dies dank der medizinischen Errungenschaften – und vor allem, weil die Frauen im Spital gebären. In Entwicklungsländern, wo ich eine Zeit lang gearbeitet habe, ist die Müttersterblichkeit noch immer wie bei uns um 1900, weil sich dort die Geburtshilfe nicht verändert hat. Dort schütteln alle den Kopf, wenn ich erzähle, dass bei uns manche Gebärende freiwillig auf die Sicherheit des Spitals verzichten. Ebenso, wenn sie hören, dass sich bei uns manche gegen Impfungen entscheiden, obwohl sie sich diese leisten könnten. Bei uns ist es zur Selbstverständlichkeit geworden, dass wir alles kontrollieren und korrigieren können, dass wir alle Möglichkeiten haben. Und manche finden es wohl auch einfach cool, es anders zu machen als die anderen. Eine Geburt zu planen und sich zu sagen, man habe die Sicherheit des Spitals nicht nötig, ist irgendwo auch arrogant.



Und wenn eine Schwangere trotzdem überzeugt ist von der Idee, die ersten Momente mit dem Neugeborenen nicht in Spitalumgebung erleben zu wollen?

Dann empfehle ich eine ambulante Geburt in der Klinik – und dann mit Sack und Pack nach Hause ins Wochenbett zu gehen. Bei unauffälligen Schwangerschaftsverläufen mit niedrigem Risikoprofil kann auch ein Geburtshaus eine gute Alternative sein, dort ist die Infrastruktur und die personelle Situation deutlich besser als daheim. Aber am sichersten ist eine Geburt im Spital, dort stehen innert kürzester Zeit zehn Leute parat, um zu helfen. Wenn es zu Hause Komplikationen gibt, kann die Viertelstunde, die man auf die Ambulanz warten muss, lange sein.