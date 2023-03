Eine Geburtswanne sowie Kerzen und Lieblingsmusik machten das Schlafzimmer zum Geburtsraum. Nach rund drei Stunden habe sie ihren Sohn in den Armen gehalten, so Zeidler. «Es war ein überwältigendes Glücksgefühl, ihn endlich in den Armen halten zu können. Gleichzeitig überkam mich eine gigantische Freude und ich habe mehrmals ‹Ich habe es geschafft!› geschrien!»