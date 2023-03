Hier zeigt Anja Zeidler ihre Hausgeburt

Auf Instagram gewährt die Luzernerin nun Einblick in die intime Hausgeburt. Zu einem Reel schreibt sie im Namen ihres Neugeborenen: «In einer traumhaften Hausgeburt kam ich am 10.03.23 um 23:45 Uhr innert 3 Stunden in einer natürlichen und spontanen Wassergeburt zur Welt.»