Ein neues Baby in der Familie ist auch für die Geschwisterkinder total aufregend – aber nicht unbedingt nur im positiven Sinne. Da können Mama und Papa und die weiteren Bezugspersonen noch so sehr darauf achten, alle und alles miteinzubeziehen: Es gibt immer wieder Situationen, in denen die grosse Schwester oder der grosse Bruder hinten anstehen und erst einmal warten müssen. Denn sie haben die Aufmerksamkeit der Grossen nun mit einem Neugeborenen zu teilen, und wie sie bald merken, braucht so ein winziges Baby sehr viel Zeit und Pflege.