«Ein weiterer Stolperstein ist das Vergleichen. Zum Einen das Vergleichen mit anderen Zwillingen («die sind immer so eng, unsere gar nicht, die streiten so viel») und zum Anderen das Vergleichen der Kinder untereinander. Jede Zwillingsbeziehung ist einzigartig, genau wie jeder einzelne Zwilling. Es ist zwar nicht realistisch, gar nicht zu vergleichen, gerade wenn man zwei oder drei gleichaltrige Kinder hat, denn das liegt in der Natur von uns Menschen. Man sieht automatisch, was das eine Kind schon kann, und das andere vielleicht nicht. Wichtig ist dabei aber die Bewertung: Eltern sollten versuchen, diese Unterschiede wertungsfrei anzunehmen. Sie weder als besser noch als schlechter zu betiteln. Der eine Zwilling kann dies und der andere kann jenes – beides ist in Ordnung.»