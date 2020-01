«Wir sehen das mit dem Fernsehen nicht so eng. Unsere Grosse darf am Wochenende auch mal einen zweistündigen Film schauen oder fünf Folgen Ninjago am Stück – das liebt sie. Ich sehe darin kein Problem, sie macht das ja nicht täglich. Im Sommer ist sie eh immer draussen unterwegs, und auch im Winter kommt ihr der Fernseher vor lauter Basteln manchmal gar nicht in den Sinn. Vielleicht auch gerade darum, weil wir nie ein grosses Tamtam darum gemacht haben.» Christa, 37