Diese Dinge können wir von Kleinkindern lernen

9. Mehr lachen

Kleine Kinder haben oft eine unbeschwerte Lebenseinstellung. Sie entdecken in einem Malheur das Lustige und Schöne. So lachen sie bis zu 400 Mal am Tag – Erwachsene nur etwa 15 Mal. In Sachen Humor können wir unsere Kinder also definitiv zum Vorbild nehmen. Hier erfahrt ihr, wie ihr mehr Humor in die Erziehung einfliessen lassen könnt und wie es euch gelingt, wieder mehr mit euren Kindern zu lachen.