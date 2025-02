Ist Fluorid-Zahnpasta gefährlich für Kinder?

Was sind die häufigsten Kritikpunkte?

Die Angst vor einer Vergiftung ist sicher am zentralsten. Das hat aber auch damit zu tun, dass Fluorid oft mit Fluor verwechselt wird, teilweise sogar in Medienberichten. Und das gasförmige elementare Fluor ist tatsächlich hochgiftig. Fluoride sind jedoch Salze der Fluorwasserstoffsäure und nur in grossen Mengen problematisch. Ich vergleiche das immer mit Chlor und Chlorid: Auch Chlor ist ein hochgiftiges Gas. Chlorid aber, als eine Verbindung des Chlors, kennen wir zum Beispiel als Natriumchlorid, also Kochsalz. Daneben gibt es bezüglich Fluorid aber auch Befürchtungen vor einer Überdosierung, was zu weisslichen Verfärbungen auf den Zähnen, so genannter Dentalfluorose führen kann. Auch vor brüchigen Knochen, der Skelettfluorose, wird teilweise gewarnt.