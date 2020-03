Als Hollywoodstar und Golden-Globe-Preisträgerin weiss sie natürlich, wie gut Applaus tut. Und weil ihr die eifrigen kleinen und grossen Nachwuchskünstlerinnen und -künstler so leid tun, die «nach all der geleisteten Knochenarbeit» darauf verzichten müssen, hat sie auf Instagram eine Plattform für sie eingerichtet: Unter #heyjenlookatme können alle ihre Darbietungen präsentieren. Und zwar statt nur vor den paar Nasen, die in der Schulaula oder im Säli des Restaurants Ochsen Platz haben, der ganzen Welt!