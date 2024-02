3. Die Kleidung wächst mit

In den ersten fünf Lebensjahren verdoppeln Kinder ihre Körpergrösse. Bei dem Tempo ist es sinnvoll, auf mitwachsende Kinderkleidung zu setzen. Oder die Kleidungsstücke zu gross zu kaufen (oder zu nähen) und den Saum umzulegen, um ihn später auslassen zu können. Wenn das Kind definitiv aus der Kleidung rausgewachsen ist, hilft nur noch eins: kürzen, was sowieso schon zu kurz ist. Ein schönes Hängerkleid kann man, kombiniert mit Hosen, noch lange als Oberteil nützen. Hochwasserjeans passen plötzlich wieder, wenn man sie mit der Schere in Shorts umfunktioniert.