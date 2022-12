Wenn ihr das tut, seid ihr Jiwa-Eltern

Gemäss eltern.de sind Jiwa-Eltern besessen davon, ihren Nachwuchs zu schulischen Höchstleistungen zu pushen, um ihnen ein gutes Leben – also einen guten Job mit hohem Verdienst – zu ermöglichen. Für Kinder solcher Eltern sind 16-Stunden-Tage Normalität. Auf den obligatorischen Unterricht in der Schule folgen am Abend Nachhilfe, Früh-Englisch, Musikunterricht etc. Man kann sich vorstellen, wie voll die Terminkalender dieser Kinder schon in jungen Jahren sind. Auch dass sie bei diesem Pensum erst spät ins Bett kommen, erstaunt nicht.