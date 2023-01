Bilder von der magischen Anfangszeit mit Neugeborenen, von innigen Momenten beim Kuscheln, Lachen, Schlafen, von lustigen Chaos-Momenten und kleinen Alltagsabenteuern, vom Tanzen in der Küche, aber auch von traurigen Momenten und schwierigen Beziehungen, kurz, den ganzen Familienalltag mit all seinen Freuden und Herausforderungen gibts auf Instagram unter dem Hashtag #mamawowarstdu zu sehen – mit einer Gemeinsamkeit auf allen Bildern: Die Mama ist darauf auch präsent. Und oft sogar im Mittelpunkt, was in vielen Familienalben eher selten der Fall ist, weil meistens die Mama die Fotografin ist.