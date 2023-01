Warum ändert niemand etwas daran?

Zum einen gibt es viele junge Leute, vor allem Frauen, die in der Unterstützung tätig sein wollen. Heute wird Heil- und Sonderpädagogik nicht mehr in Sonderschulen unterrichtet, sondern während einzelnen Lektionen in verschiedenen Klassen. Und diese Fachleute brauchen genug Stunden, um genug Arbeit zu haben. Zum anderen sehen sich Lehrpersonen in ihren Klassen einer derartigen Bandbreite an Fähigkeiten gegenüber, dass sie einen Teil auslagern müssen, um ihre Aufgaben überhaupt bewältigen zu können. Der Hauptgrund aber ist die bereits erwähnte enge Begrenzung dessen, was heute als «normal» gilt. Anders könnte die ganze Vielfalt gar nicht betreut werden. Der inklusive, integrative Gedanke kann auch zur Überforderung des Bildungssystems führen.