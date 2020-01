«Währenddessen war mir klar, dass ich trotz allem nur ein Zuschauer war, der niemals wirklich den qualvollen Schmerz verstehen wird, den sie erlebte. Meine Frau hat während dieser Geburt jeden Funken an Leben und Energie gegeben, den sie in sich hatte. Und dann noch ein bisschen mehr. Und schliesslich erlaubte sie uns selbstlos einen Blick auf das, was sie in den letzten neun Monaten exklusiv für sich genossen hat.»