Mit diesem Fehler vermiesen wir Kindern die Lust zu helfen

Andere Aufgaben gestalten sich noch schwieriger: Nach dem Wäsche verräumen findet der Papa auch mal eine Unterhose in Grösse 92 in seinem Schrank, nach dem Blumen giessen verbinden sich die Bächlein neben den Töpfen zu einem See, gemeinsames Backen heisst Chaos in der Küche, und das mit Gabel links und Messer rechts – «und ja, auch der Kleinste braucht Besteck» – beim Tisch decken will auch noch nicht klappen.