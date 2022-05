Mutter bringt Baby mit zwei Köpfen zur Welt

Weitere unglaubliche Geburtsgeschichten aus aller Welt

Unglaubliche Geburtsgeschichten, wie diese des Jungen mit zwei Köpfen, berühren die Menschen rund um die Welt. Sie lassen uns staunen über das Leben und auch Dankbarkeit empfinden für die eigene Sorglosigkeit oder Gesundheit. So gibt es etwa tatsächlich eine Frau, die in 27 Sekunden ihr Kind zur Welt gebracht hat. Vergangenes Jahr gebar eine Frau in Marokko Neunlinge. Und in Indien wurde eine Frau im Alter von 70 Jahren noch einmal Mutter. Einen Überblick über die unglaublichsten Geburtsmeldungen aus aller Welt findet ihr hier.