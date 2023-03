Was sagt das Geburtsgewicht über ein Baby aus?

Wie viel wog das schwerste Baby der Welt?

Das grösste und schwerste Baby der Welt wurde laut dem Guinness-Buch der Rekorde 1955 von Carmelina Fedele in Italien geboren. Ihr neugeborener Bub soll stolze 10.2 Kilogramm gewogen haben. Im Oktober 2020 kam zudem in Deutschland Leander zur Welt. Er wog bei der Geburt 6.7 Kilo. Das toppt der brasilianische Junge Angerson: Er kam in diesem Januar zur Welt und brachte 7.2 Kilo auf die Waage. Die schwersten Babys stammen übrigens aus Norwegen. Ihr Durchschnittsgewicht beträgt bei der Geburt 3757 Gramm.