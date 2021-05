«Poplin Project ist ein nachhaltiges Projekt, bei welchem die Idee von Slow Fashion umgesetzt und unter fairen Bedingungen in Handarbeit mit Kleinstunternehmen in Westafrika produziert wird. 33 Prozent des Gewinns fliessen zurück ins Produktionsland, wo Projekte in den Bereichen der Gleichstellung und Bildung gefördert werden», so die Initiantin Susann Schweizer.