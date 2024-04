Aufräumen & putzen: Vielleicht spürt eine werdende Mutter instinktiv, dass sie in den ersten Wochen nach der Geburt nicht mehr so viel Zeit haben wird, um sich um Haushaltsangelegenheiten zu kümmern. Und selbst wenn ein zweiter Elternteil dies in der Anfangszeit mit Baby auffangen kann, so setzt während des Nesttriebs doch der Drang ein, Ordnung und Sauberkeit im eigenen Zuhause auf ein Maximum zu trimmen.