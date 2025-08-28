Neuste Statistik: Die beliebtesten Vornamen der Schweiz

Das Wichtigste zuerst: 78'256 Kinder kamen 2024 zur Welt, darunter auch 377 Mädchen mit dem Namen Emma und 511 Jungs mit dem Namen Noah. Diese beiden Vornamen waren die beliebtesten Vornamen der Schweiz im vergangenen Jahr, wie die neuste Vornamen-Hitparade des Bundesamtes für Statistik zeigt.
Damit kam es bei den Mädchen zu einer Verschiebung: Noch 2023 war Mia auf dem ersten Platz. Nun wird Mia von Emma abgelöst – mit zehn neugeborenen Mädchen Vorsprung aber nur ganz knapp. Dahinter folgt Sofia, gleich wie schon im Jahr zuvor. 2024 haben sich 321 Eltern für diesen Namen entscheiden.
Bei den Knaben blieb alles gleich wie im Vorjahr: Bereits 2023 war Noah der beliebteste Vorname für Buben in der Schweiz. Danach folgen auch 2024 unverändert auf dem 2. Platz Liam und auf dem 3. Platz Matteo.
Die zehn beliebtesten Vornamen 2024 für Mädchen im Überblick:
- Emma
- Mia
- Sofia
- Emilia
- Lina
- Elena
- Mila
- Olivia
- Nora
- Lia
Die zehn beliebtesten Vornamen 2024 für Buben im Überblick:
- Noah
- Liam
- Matteo
- Gabriel
- Luca
- Leo
- Louis
- Elio
- Leon
- Leano