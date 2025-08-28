Neuste Statistik: Die beliebtesten Vornamen der Schweiz

Damit kam es bei den Mädchen zu einer Verschiebung: Noch 2023 war Mia auf dem ersten Platz. Nun wird Mia von Emma abgelöst – mit zehn neugeborenen Mädchen Vorsprung aber nur ganz knapp. Dahinter folgt Sofia, gleich wie schon im Jahr zuvor. 2024 haben sich 321 Eltern für diesen Namen entscheiden.