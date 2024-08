Die offizielle Statistik der Schweiz

Das sind die aktuell beliebtesten Babynamen

Welche Babynamen wurden 2023 in der Schweiz am häufigsten gewählt? Nun hat das Bundesamt für Statistik die offiziellen Zahlen publiziert. Und es hat sich bestätigt, was sich bereits im Vorfeld abgezeichnet hat: Kurz und bündig ist im Trend.