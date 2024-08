So gehen Profis bei der Wahl von Babynamen vor

In den USA arbeitet aber zum Beispiel Kayla Naab als «Babyname Consultant». In einem Artikel von businessinsider.com verrät sie, wie sie die werdenden Eltern unterstützt. Dies ist natürlich auch von den Klientinnen und Klienten selbst abhängig. Einige würden bereits mit einer ellenlangen Liste von Namen kommen, andere haben gemäss Naab noch überhaupt keine Idee, wenn sie sich zum ersten Mal mit ihr austauschen. In jedem Fall werden verschiedene Listen erstellt, bis sich irgendwann der perfekte Name herauskristallisiert.